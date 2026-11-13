Доля Московской области в товарообороте России и Белоруссии по итогам 2026 года может вырасти до 20% или превысить этот показатель. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Доля Подмосковья в товарообороте России и Белоруссии активно растет. В 2024 году она составляла 14,2%, в 2025 году — уже 18,9%, а в первом полугодии текущего года составила 19,4%. Ожидаем, что по итогам 2026 года показатель может превысить 20%», — отметила Зиновьева.

Белоруссия является ведущим торгово-экономическим партнером Подмосковья в пространстве СНГ и одним из главных в мире.