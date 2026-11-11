Заседание рабочей группы по инвестиционным инициативам прошло в Солнечногорске

В Солнечногорске 10 ноября прошло заседание рабочей группы по рассмотрению инвестиционных инициатив под председательством первого заместителя главы округа Кирилла Типографщика. Участники обсудили обращения трех организаций.

Представители компании «Альфа» обратились за консультацией по вопросам оформления границ сервитута земельного участка. Для компании «Торговый дом РБТ» рассмотрели несколько направлений: оформление сервитута, взаимодействие с правообладателями, согласование дорожного примыкания и маршрута грузового транспорта. Индивидуальный предприниматель Ольга Бельская представила запрос на поиск помещения площадью от 400 до 800 квадратных метров для размещения частной школы и центра коррекции.

В работе группы приняли участие профильные специалисты структурных подразделений администрации. Встречи проходят по принципу «единого окна», благодаря чему представители бизнеса могут одновременно получить разъяснения по нескольким вопросам и обсудить планы с заинтересованными сторонами.

«Благодаря этой работе на территории округа уже реализовано более 45 инвестиционных проектов. Создание благоприятных условий для предпринимательства — это конкретная работа с запросами бизнеса, устранение возникающих барьеров и помощь в поиске решений», — отметил Кирилл Типографщик.

Предприниматели, заинтересованные в рассмотрении своих инициатив, могут записаться на заседание через Департамент инвестиционного развития по телефону 8 (926) 457-00-96 или лично по адресу: улица Тельнова, дом 3/2, «Альянс Коворкинг».