На прошлой неделе в Нанкине (Китай) в рамках программы «Образование без границ» состоялось мероприятие, посвященное развитию российско-китайского сотрудничества в сфере образования. Партнером в международном образовательном проекте стала СОШ № 9 городского округа Лобня.

Соглашение о сотрудничестве с китайской школой-партнером подписала директор школы Ирина Кырма. Документ открывает для учеников и педагогов лобненской школы новые возможности: участие в совместных образовательных и культурных проектах, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками и расширение горизонтов международного общения. «Подписание этого соглашения — не просто официальный документ, а реальный шаг к тому, чтобы наши ребята увидели мир шире, а педагоги вдохновились новыми подходами и обогатили свои методики», — отметила Ирина Кырма.

В торжественной церемонии также приняли участие советник губернатора Московской области (в ранге министра) Ольга Забралова и министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Они подчеркнули важность долгосрочных образовательных связей между Россией и Китаем и отметили, что такие договоренности открывают новые возможности для педагогов и учащихся региона. По их словам, международное сотрудничество позволяет schools обмениваться эффективными практиками и готовить учеников к жизни в глобальном мире.

Для школы № 9 Лобни подписание соглашения стало частью работы по развитию международного направления и расширению образовательной среды. Участие в совместных проектах с китайской школой позволит учащимся лучше познакомиться с культурой и образовательными традициями другой страны, а педагогам — представить собственный опыт и изучить новые подходы к обучению.