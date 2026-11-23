Работы проводили в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Московской области при участии Фонда капитального ремонта. Теперь обновленная кровля дома № 8 по улице Чкалова в Старой Купавне при стандартном уходе прослужит не менее 15 лет.

Новое покрытие надежно удерживает осадки: ни ливень, ни снегопад не проникнут внутрь. А дополнительное утепление чердачного пространства помогает дому лучше сохранять тепло — в квартирах будет уютнее даже в самые холодные дни.

Подрядчик полностью заменил кровельное покрытие, обновил стропильную систему и утеплил чердак. Кроме того, рабочие модернизировали вентиляцию.

Для жильцов это значит не только защиту от протечек, но и реальную экономию тепла: дом меньше теряет его через крышу, а микроклимат в помещениях становится стабильнее.