Многодетная семья Федоровых проголосовала на выборах в Балашихе

Ольга и Вадим Федоровы посетили избирательный участок № 3663 в гимназии № 11 на улице Вешних Вод, дом № 3 в микрорайоне Саввино. Голосовать пришли впятером вместе с детьми.

Старший сын Федоровых уже живет отдельно и голосует. Другие дети еще не достигли избирательного возраста, но каждые выборы посещают избирательные участки.

«Голосование стало для нас уже доброй традицией. Мы не только реализуем наше конституционное право, но и участвуем в жизни нашей страны, нашего региона. Быть услышанным, выбрать того, кого считаешь нужным и кому доверяешь, участвовать в жизни общества — все это очень важно для нас. К тому же и детям таким образом мы показываем пример активной гражданской позиции», — отметила Ольга Федорова.

Выборы депутатов в Государственную думу и Московскую областную Думу в 2026 году проходят в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии или в информационно-справочном центре по телефону: 8 (800) 200-00-20.