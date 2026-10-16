Подмосковье заняло 3-е место в общекомандном зачете Спартакиады народов России

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете Спартакиады народов России 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены завершили соревнования со 119 наградами: 33 золотыми, 37 серебряными и 49 бронзовыми. Это на 23 медали больше, чем на предыдущей Спартакиаде в 2022 году. За этими результатами — выступления 586 представителей Московской области в 50 разделах соревновательной программы.

Больше всего наград сборной принесли легкоатлеты — 25 медалей, из которых девять золотых. Особенно успешными оказались эстафеты 4×400 метров: представители Подмосковья выиграли три старта — мужской, женский и смешанный. Артем Арасланов, Кристина Вершинина, Дмитрий Разумов и Анна Садовничева преодолели дистанцию за 3 минуты 16,08 секунды, установив новый рекорд России.

Самой титулованной спортсменкой подмосковной сборной стала Кристина Вершинина. На ее счету сразу три золотые медали: в беге с барьерами на 400 метров, женской и смешанной эстафетах 4×400 метров.

По три награды также завоевали Артем Арасланов и Анна Садовничева. Каждый из них дважды поднимался на высшую ступень пьедестала в эстафетах 4×400 метров. Кроме того, Арасланов выиграл серебро в беге на 400 метров, а Садовничева — бронзу в этой же дисциплине.

Московская область стала лидером командных зачетов в трех видах спорта — боксе, мужском гандболе и теннисе. На боксерском ринге золотые медали выиграли Володя Мнацаканян в весовой категории 51 кг и Юлия Чумгалакова в категории 50 кг. В гандболе победителем Спартакиады стала мужская сборная Московской области, а женская команда завоевала бронзовые награды.

Игровые виды спорта принесли региону 10 медалей: одну золотую, шесть серебряных и три бронзовые. В 2022 году подмосковные спортсмены завоевали 96 медалей — 34 золотые, 21 серебряную и 41 бронзовую.

Спартакиада народов России прошла с 31 июля по октябрь в семи регионах страны. Соревнования объединили 9190 участников из 82 субъектов Российской Федерации. В программу вошли 44 вида спорта и 63 зачетные дисциплины, всего было разыграно 362 комплекта наград.