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    Новую технику получило лесопарковое хозяйство в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Производственная база учреждения «Лесопарковое хозяйство» в Мытищах значительно расширилась. Предприятие получило 43 трактора и фронтальных погрузчика, а также 20 прицепов, к которым дополнительно приобрели 18 бочек и два дисковых разбрасывателя пескосоляной смеси.

    Новую технику сейчас регистрируют. 63 новые машины будут работать по всей территории городского округа, где они помогут содержать в порядке дороги и территории общего пользования.

    Масштабное обновление направлено на то, чтобы сделать жизнь жителей Мытищ комфортнее и безопаснее, а уборку снега — более эффективной и оперативной благодаря многофункциональной технике.

    «Лесопарковое хозяйство» в Мытищах сейчас ищет механизаторов, которым предстоит управлять новой техникой. По вопросам трудоустройства следует обращаться в отдел кадров по телефону +7 (495) 586-13-89 или по адресу: Новомытищинский проспект, дом 30/1, кабинет 301.

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