Подачу отопления в квартиры проверили в доме на улице Маяковского в Химках

Профильные службы администрации городского округа Химки совместно с заместителем главы Юрием Андреевым провели проверку подачи отопления в многоквартирном доме по адресу: улица Маяковского, 14, в микрорайоне Старые Химки. В ходе выездного мероприятия специалисты оценили работу системы отопления.

Сотрудники управляющей компании проводят работы по развоздушиванию системы отопления. Подача теплоносителя по указанному адресу осуществляется, однако в отдельных квартирах сохраняются сложности с поступлением тепла.

Для полного восстановления теплоснабжения необходимо обеспечить специалистам доступ во все помещения, где требуется проведение дополнительных работ. После согласования доступа сотрудники управляющей компании выполнят развоздушивание системы отопления в каждой квартире, чтобы обеспечить равномерную подачу тепла.

Ситуация находится на контроле профильных служб.