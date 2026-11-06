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    Допуск к руководству тушением пожаров получили 13 огнеборцев в Шатуре

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В Шатуре 13 работников противопожарно-спасательной службы сдали зачеты на право руководить тушением пожаров. Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».

    Испытания прошли на базе 286-й пожарно-спасательной части в микрорайоне Керва. Свои навыки подтвердили начальники караулов и командиры отделений пожарно-спасательных подразделений территориального управления № 9.

    Кандидаты решали задачи по тактике пожаротушения, строили схемы размещения сил и средств, рассчитывали требуемый расход и запас воды, отвечали на вопросы о работе газодымозащитной службы. Практическая часть включала надевание боевой одежды, боевую проверку, включение в средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, вязку спасательной веревки за конструкцию и спасательной петли на условном пострадавшем.

    «Свои знания членам комиссии продемонстрировали 13 работников противопожарно-спасательной службы», — сообщил заместитель начальника территориального управления № 9 Сергей Богатков.

    По его словам, все огнеборцы справились с поставленными задачами и успешно прошли аттестацию. Руководитель тушения пожара отвечает за весь ход работ на вверенном участке, за личный состав и за спасенных.

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