Допуск к руководству тушением пожаров получили 13 огнеборцев в Шатуре

В Шатуре 13 работников противопожарно-спасательной службы сдали зачеты на право руководить тушением пожаров. Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».

Испытания прошли на базе 286-й пожарно-спасательной части в микрорайоне Керва. Свои навыки подтвердили начальники караулов и командиры отделений пожарно-спасательных подразделений территориального управления № 9.

Кандидаты решали задачи по тактике пожаротушения, строили схемы размещения сил и средств, рассчитывали требуемый расход и запас воды, отвечали на вопросы о работе газодымозащитной службы. Практическая часть включала надевание боевой одежды, боевую проверку, включение в средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, вязку спасательной веревки за конструкцию и спасательной петли на условном пострадавшем.

«Свои знания членам комиссии продемонстрировали 13 работников противопожарно-спасательной службы», — сообщил заместитель начальника территориального управления № 9 Сергей Богатков.

По его словам, все огнеборцы справились с поставленными задачами и успешно прошли аттестацию. Руководитель тушения пожара отвечает за весь ход работ на вверенном участке, за личный состав и за спасенных.