Глава Серпухова поздравил юных волонтеров с Днем добровольца

Вместе с депутатом Мособлдумы Алексеем Батоговым, председателем окружного Совета депутатов Михаилом Шульгой и иереем Алексеем Спигиным глава поздравил юных волонтеров и отметил их благодарственными письмами.

Для ребят подготовили спортивный квест из шести тематических локаций с заданиями на коллективное взаимодействие. В нем приняли участие семь команд из учебных заведений округа. Победителей наградили грамотами.

«Как верно отметил губернатор Московской области Андрей Юрьевич, самое страшное в любой деятельности — равнодушие. Здесь собрались те, кто, несмотря на юный возраст, не остается в стороне и регулярно делает округ лучше. Спасибо за активную позицию», — отметил Алексей Шимко.