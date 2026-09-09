Подмосковные стрелки выиграли 2 медали на первенстве России

Спортсмены Подмосковья завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Турнир проходил с 29 августа по 7 сентября в селе Игнатово Дмитровского округа.

Тимофей Алейников из областного Центра олимпийских видов спорта в Домодедове стал победителем в упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров» среди мужчин.

Серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров в трех положениях среди юниорок завоевала сборная Подмосковья. В ее составе выступили Екатерина Бакулина из Дмитрова, Анастасия Сорокина и Марьяна Романова из Жуковского.

Соревнования в Игнатове входят в число ключевых стартов российского сезона. По их итогам спортсмены могут отобраться в национальную сборную и выполнить нормативы спортивных разрядов.