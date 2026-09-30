На маршруте № 43 в Подмосковье дачники совершили 393 тысячи поездок

В Подмосковье с апреля самым популярным среди дачников стал маршрут № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка». На нем пассажиры совершили 393 тысячи поездок, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Маршрут обслуживает филиал «Мострансавто» МАП № 12 в Ногинске. Всего с начала дачного сезона пассажиры компании совершили более 1,8 млн поездок по «дачным» маршрутам, которые в этом году действуют до ноября.

Перевозки организованы по 31 сезонному маршруту, еще на 16 увеличили количество автобусов. Автобусы курсируют от автовокзалов и железнодорожных станций до садовых и дачных товариществ Подмосковья.

Чаще всего дачники пользуются социальными картами: с начала апреля с их помощью зарегистрировали более 1,2 миллиона поездок. Банковскими картами оплатили 390 тысяч поездок, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» воспользовались 226 тысяч раз.