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    На маршруте № 43 в Подмосковье дачники совершили 393 тысячи поездок

    Фото: АО "Мострансавто"

    В Подмосковье с апреля самым популярным среди дачников стал маршрут № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка». На нем пассажиры совершили 393 тысячи поездок, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Маршрут обслуживает филиал «Мострансавто» МАП № 12 в Ногинске. Всего с начала дачного сезона пассажиры компании совершили более 1,8 млн поездок по «дачным» маршрутам, которые в этом году действуют до ноября.

    Перевозки организованы по 31 сезонному маршруту, еще на 16 увеличили количество автобусов. Автобусы курсируют от автовокзалов и железнодорожных станций до садовых и дачных товариществ Подмосковья.

    Чаще всего дачники пользуются социальными картами: с начала апреля с их помощью зарегистрировали более 1,2 миллиона поездок. Банковскими картами оплатили 390 тысяч поездок, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» воспользовались 226 тысяч раз.

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