Глава Одинцовского округа проверил строительство котельной в деревне Хлюпино

Новая блочно-модульная котельная возводится в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами» и «Народной программы» партии «Единая Россия». Ход работ оценил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Готовность новой блочно-модульной котельной в деревне Хлюпино превышает 90%. Подрядчик монтирует опоры дымоходов, обустраивает контур заземления и приводит в порядок прилегающую территорию.

На объекте задействованы шесть специалистов и три единицы техники. Ожидается приезд специалистов завода-изготовителя из Саратова, которые подготовят оборудование к пусконаладочным работам. Котлы запустят в тестовом режиме, чтобы проверить работу всей системы. Если испытания пройдут успешно, переключить отопление на новую котельную смогут уже в двадцатых числах ноября.

Благоустройство прилегающей территории планируют завершить к 1 декабря.