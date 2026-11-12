Свыше 3,6 млн жителей Подмосковья бесплатно прошли диспансеризацию с января

Более 3,6 миллиона жителей Московской области прошли диспансеризацию с начала 2026 года. Бесплатные обследования помогли врачам обнаружить свыше 112 тысячи ранее не диагностированных заболеваний, включая 2,2 тысячи случаев злокачественных опухолей, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Своевременное обнаружение патологий возможно благодаря регулярной диагностике.

«Все пациенты, которым требуется дополнительная диагностика или лечение, направлены к профильным специалистам», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пройти профилактический осмотр или диспансеризацию жители региона могут бесплатно. Состав обследований определяется возрастом и полом пациента. Диагностика позволяет обнаружить нарушения здоровья еще до появления выраженных симптомов.

Обсудить результаты с врачом можно дистанционно, воспользовавшись телемедицинской консультацией. Если все исследования первого этапа пройдены в течение года, медицинское заключение также появится в личном кабинете на портале «Здоровье».

Запись доступна на региональном портале, по номеру 122 и через чат-бота Дениса в мессенджере «Макс».

Диспансеризацию проводят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».