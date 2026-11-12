Экономистов наградили к профессиональному празднику в Подольске

В администрации городского округа состоялась торжественная церемония награждения сотрудников Управления по экономике и конкурентной политике, приуроченная ко Дню экономиста. Ее провел первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов.

Муниципальные награды получили как молодые специалисты, проявившие себя в профессиональной деятельности, так и опытные работники, внесшие значительный вклад в развитие округа.

Почетным знаком «Честь и Слава» награждена заместитель председателя Подольской территориальной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Галина Левченкова. Благодарностью главы городского округа отмечены сотрудники отдела стратегического планирования и экономического развития, отдела закупок и отдела ценообразования.

Поздравляя коллектив с профессиональным праздником, Владимир Кравцов отметил значимость экономической работы для развития муниципалитета. Он подчеркнул, что компетенции специалистов выходят далеко за рамки их непосредственных должностных обязанностей, а их профессионализм и вклад в общее дело высоко ценят коллеги.

В свою очередь, коллектив Управления по экономике и конкурентной политике также поздравил первого заместителя главы с Днем экономиста.