Глава Дмитровского округа наградил волонтеров в День добровольца

В День добровольца Подмосковья глава Дмитровского округа Михаил Шувалов встретился с самыми активными представителями волонтерского движения. Он вручил благодарственные письма тем, чей ежедневный труд стал опорой для многих.

Сегодня в рядах добровольцев Дмитровского округа более 300 местных жителей. Они поддерживают бойцов, собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети и решают бытовые проблемы земляков.

«В нашем округе волонтерством занимаются многие. Люди помогают не только нашим бойцам, их семьям, но и всем, кому это необходимо. Спасибо каждому, кто участвует в этом движении! Спасибо за большую работу и за добрые дела — они очень важны и нужны. Сила нашего округа — в людях, готовых бескорыстно помогать и поддерживать друг друга», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Благодарственные письма получили Тамара Школина, Наталья Захарова, Светлана Дашкова, Вера Зайцева, Наталья Грибкова, Залина Соблирова, Екатерина Старостина, Виктор Колосов и Нина Смирнова.

Волонтеры поблагодарили главу округа за поддержку. Светлана Дашкова — за содействие в организации дополнительного рейса автобуса № 53 «Дмитров — Вороново» и помощь жительнице села Вороново, у которой сгорел дом. Екатерина Старостина — за работы по благоустройству микрорайона Внуковский.

«Я сам занимаюсь помощью жителям Донбасса с 2014 года, а сбором гуманитарной помощи для бойцов — с 2022 года. Но пока сам не стал участником СВО, до конца не представлял, насколько важна эта помощь. Любая весточка из родного края — масксети, гостинцы, письма, рисунки и все то, что волонтеры собирают и отправляют бойцам, — дает силы и веру. Спасибо всем огромное!» — сказал участник СВО и волонтер Виктор Колосов.