Конфискованную машину нетрезвого водителя из Подмосковья передали на нужды СВО

Судебные приставы Подмосковья передали Минобороны России автомобиль Mitsubishi ASX, конфискованный у местного жителя за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Транспортное средство направили для использования в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов по Московской области.

Владелец автомобиля был признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Помимо основного наказания, суд постановил изъять машину в пользу государства как орудие совершения преступления.

Для исполнения решения в Подольском районном отделе судебных приставов возбудили производство о конфискации автомобиля. После завершения необходимых процедур сотрудники службы передали транспортное средство Минобороны России.

Передача состоялась на основании постановления Правительства РФ от 8 сентября 2023 года № 1470.

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Очередную машину пьяного водителя по решению суда передали судебные приставы Подмосковья на нужды специальной военной операции.

В результате рассмотрения уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, помимо основного наказания, суд применил к жителю Подмосковья меру уголовно-правового характера и назначил конфискацию принадлежащего ему автомобиля — «Mitsubishi ASX» — как орудия совершения преступления, в том числе в целях устранения условий, способствующих совершению новых преступлений. Гражданин был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Во исполнение судебного решения в Подольском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о конфискации и обращении в собственность государства на основании ст. 104.1 УК РФ автомобиля нетрезвого водителя.

После совершения всех обязательных процессуальных действий сотрудники органов принудительного исполнения на основании постановления Правительства РФ от 08.09.2023 года № 1470 передали конфискованный автомобиль Министерству обороны Российской Федерации на нужды специальной военной операции.