Как купчиха изменила жизнь одного города. Школьники Коломны и Дмитрова проверили знания в «Квизтории»

Школьники из Коломны и Дмитрова сразились в новом выпуске «Квизтории»

Школьники из Коломны и Дмитрова встретились в новом выпуске интеллектуального шоу «Квизтория» на телеканале 360. Участникам предстояло проверить знания истории Подмосковья и ответить на вопрос о сооружении, которое появилось в Коломне благодаря местной благотворительнице.

Одно из заданий посвятили купчихе Марии Шевлягиной. Она жертвовала средства на нужды церкви, организовала бесплатную столовую и содержала отделение в Кисловской больнице.

«А еще по ее инициативе в Коломне появилось вот это сооружение. Что появилось в Коломне благодаря Шевлягиной?» — спросил ведущий.

Во время вопроса на экране показали черно-белое изображение высокой водонапорной башни.

Команда из Коломны безошибочно назвала городской водопровод.

«Это действительно городской водопровод. Правильный ответ. Коломна. Я думаю, что не простили бы, если бы команда из Коломны не ответила на этот вопрос», — отметил ведущий.

Как объяснил ведущий, Шевлягина создала первый в Московской губернии общественный водопровод, которым жители могли пользоваться бесплатно. Для реализации проекта обратились к знаменитому инженеру Владимиру Шухову, построившему водонапорную башню.