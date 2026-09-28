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    Музыкальный парад прошел в Одинцове

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    Специальная программа фестиваля «Спасская башня» завершила десятый сезон. Москвичи и гости столицы стали свидетелями музыкального парада на Соборной площади главного храма Вооруженных сил России.

    В программе выступили три прославленных военных оркестра. Открыл вечер оркестр 1-го отдельного Семеновского полка. Музыканты исполнили торжественные фанфары и любимые хиты москвичей — «Смуглянка» и «Московские окна».

    Зрелищным плац-концертом удивил 21-й военный оркестр Московского военного округа. Музыканты «рисовали» фигуры под песни о Москве.

    Финальный аккорд дали барабанщики легендарной суворовской роты. Оркестр Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова завершил вечер классикой, современными аранжировками и динамичным выступлением ансамбля барабанщиков.

    Программа объединила мощь духовых инструментов, таланты солистов и красоту строевых шагов.

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