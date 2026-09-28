Музыкальный парад прошел в Одинцове
Специальная программа фестиваля «Спасская башня» завершила десятый сезон. Москвичи и гости столицы стали свидетелями музыкального парада на Соборной площади главного храма Вооруженных сил России.
В программе выступили три прославленных военных оркестра. Открыл вечер оркестр 1-го отдельного Семеновского полка. Музыканты исполнили торжественные фанфары и любимые хиты москвичей — «Смуглянка» и «Московские окна».
Зрелищным плац-концертом удивил 21-й военный оркестр Московского военного округа. Музыканты «рисовали» фигуры под песни о Москве.
Финальный аккорд дали барабанщики легендарной суворовской роты. Оркестр Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова завершил вечер классикой, современными аранжировками и динамичным выступлением ансамбля барабанщиков.
Программа объединила мощь духовых инструментов, таланты солистов и красоту строевых шагов.