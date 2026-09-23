Завод шприцев и игл в Луховицах нарастит производство благодаря льготному займу

Фото: Выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства в «Крокус экспо» / Медиасток.рф

Компания «Стерин» из Луховиц планирует увеличить выпуск импортозамещающих медицинских изделий на 10% — до 110 миллионов штук в год. Для модернизации производства предприятие привлекло льготное финансирование в размере 25 миллионов рублей под 10,5% годовых, сообщили в региональном Мининвесте.

Средства предоставлены в рамках программы, которую реализуют Банк России, Минэкономразвития России и Корпорация МСП. После установки нового оборудования компания рассчитывает увеличить годовую выручку на 10% — до 440 миллионов рублей.

«Стерин» производит шприцы и пробирки, занимается стерилизацией медицинских изделий. В ассортимент предприятия также входят расширители, крышки, пробки и колпачки.

Основным направлением модернизации станет освоение новых видов продукции. По словам генерального директора компании Юрия Желонкина, это позволит увеличить производственные объемы и расширить возможности предприятия.

Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».