Спортивный блок школы № 6 в Наро-Фоминске построят к 1 сентября 2027 года

В микрорайоне Привокзальный в Наро-Фоминске возводят спортивный корпус школы № 6. Строители сформировали монолитные балки и округлую стену под лестницу, сообщили в РИАМО.

В основном зале предусмотрели зрительские трибуны и дополнительный выход.

На участке раздевалок завершили бетонную часть кровли: далее уложат утеплитель и гидроизоляцию. Наружные коммуникации уже проложили, сейчас ожидается обратная засыпка грунта.

Как сообщил руководитель проекта Андрей Мануйлов, на стройке работают 26 человек, задействованы три единицы спецтехники. Завершить строительство и отделку планируют к 1 сентября 2027 года.

Проект финансирует группа компаний «Остов» в рамках комплексного развития микрорайона.