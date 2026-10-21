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    Спортивный блок школы № 6 в Наро-Фоминске построят к 1 сентября 2027 года

    Фото: Анна Артюшина

    В микрорайоне Привокзальный в Наро-Фоминске возводят спортивный корпус школы № 6. Строители сформировали монолитные балки и округлую стену под лестницу, сообщили в РИАМО.

    В основном зале предусмотрели зрительские трибуны и дополнительный выход.

    На участке раздевалок завершили бетонную часть кровли: далее уложат утеплитель и гидроизоляцию. Наружные коммуникации уже проложили, сейчас ожидается обратная засыпка грунта.

    Как сообщил руководитель проекта Андрей Мануйлов, на стройке работают 26 человек, задействованы три единицы спецтехники. Завершить строительство и отделку планируют к 1 сентября 2027 года.

    Проект финансирует группа компаний «Остов» в рамках комплексного развития микрорайона.

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