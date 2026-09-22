Девушку с аномалией развития придатков спасли в больнице в Подольске

В Подольский родильный дом поступила 16-летняя пациентка с перекрутом придатков матки. Ее состояние потребовало экстренной операции, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Ситуация осложнялась врожденной аномалией развития внутренних половых органов и двумя подобными операциями в анамнезе. При перекруте придатков нарушается их кровоснабжение, что без быстрой помощи ведет к некрозу тканей и утрате органа. Для юной пациентки промедление означало потерю шанса на материнство.

«Мы столкнулись с удвоением кисты яичника на фоне врожденной аномалии развития. Из-за предыдущих операций и перекрута ткань находилась в состоянии критической ишемии. Нашей главной задачей было не просто удалить патологическое образование, но и любой ценой сохранить орган. Мы выполнили деторсию (раскручивание) первых придатков матки, удалили кисту и провели овариопиксею — фиксацию яичника к связочному аппарату, чтобы предотвратить повторные перекруты в будущем», — рассказал заведующий вторым гинекологическим отделением Павел Кравец.

Специалистам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки.

Операцию провели лапароскопически через минимальные разрезы, что обеспечило быстрое восстановление.

Сейчас состояние девушки удовлетворительное, ее выписали.