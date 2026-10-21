360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Компания «Мострансавто» выставила на продажу 21 списанный автобус

    Фото: АО «МОСТРАНСАВТО»

    «Мострансавто» выставила на продажу 21 автобус, выведенный из эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    В перечень вошли транспортные средства марок ЛиАЗ, ПАЗ, ГолАЗ и Hyundai Universe. Информация о них, фотографии, проект договора купли-продажи, форма заявки и необходимые документы размещены на официальном сайте компании.

    За дополнительной информацией можно обратиться в отдел подготовки технической документации по телефону +7 499 277-17-47, добавочный 1051, или по электронной почте ShikhinSM@mtamo.ru.

    Читайте также

    Подъезды дома в поселке Горки-2 отремонтировали в Одинцовском округе

    Уборку дворовых территорий провели коммунальные службы в Химках

    В Подмосковье с начала года оформили более 4 тысяч выплат при рождении ребенка

    ИИ начал проверять документы к заявкам на подключение газа в Подмосковье

    Доля занимающихся спортом в Подмосковье выросла на треть за 5 лет

    Школьник из Лобни стал призером международного конкурса научных проектов

    Семинар по математике для педагогов прошел в лицее № 12 в Химках

    Ремонт трассы на участке от Неверовского моста начали в Воскресенске

    Одинцовская больница выпустила памятку о профилактике рака молочной железы

    Кафетерий с двумя обеденными залами построили на проспекте Победы в Ступине

    Фермеров Подмосковья пригласили пройти опрос о потребности в сельхозтехнике

    В Одинцове до конца года построят надземный переход с лифтами и остеклением