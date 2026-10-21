Компания «Мострансавто» выставила на продажу 21 списанный автобус

«Мострансавто» выставила на продажу 21 автобус, выведенный из эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В перечень вошли транспортные средства марок ЛиАЗ, ПАЗ, ГолАЗ и Hyundai Universe. Информация о них, фотографии, проект договора купли-продажи, форма заявки и необходимые документы размещены на официальном сайте компании.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел подготовки технической документации по телефону +7 499 277-17-47, добавочный 1051, или по электронной почте ShikhinSM@mtamo.ru.