Компания «Мострансавто» пригласила водителей автобусов на работу в Подмосковье

«Мострансавто» объявила о наборе водителей автобусов для работы на маршрутах Московской области. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Кандидаты с водительскими удостоверениями категорий B или C могут пройти бесплатную переподготовку на категорию D. На период обучения будущим водителям выплачивается стипендия в размере 27 093 рублей — это позволяет начать работу в сфере пассажирских перевозок тем, кто ранее не управлял автобусом.

При первом трудоустройстве в компанию, а также при возвращении после перерыва более одного года выплачивается единовременная премия в 50 тысяч рублей. Действующие работники, участвующие в привлечении кадров, по программе «Приведи друга» получат премию от 15 тысяч рублей: первая часть — через месяц после трудоустройства приглашенного, вторая — по окончании второго месяца его работы. За второго и каждого следующего трудоустроенного по рекомендации размер премии увеличивается до 20 тыс. рублей.

Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов. В «Мострансавто» соискатели могут рассчитывать на финансовую поддержку и социальные гарантии. Кроме того, благодаря широкой сети филиалов жители Подмосковья могут найти работу в своем городе.

Иногородним сотрудникам предоставляется бесплатное место в корпоративном общежитии либо компенсируется аренда жилья — до 12 тысяч рублей ежемесячно. Работникам из отдаленных регионов оплачивают проезд домой два раза в год — до 10 тысяч рублей за каждую поездку.

Водителей обеспечивают бесплатной форменной одеждой, они проходят медицинские осмотры за счет предприятия. Работникам с детьми доступны путевки в летние оздоровительные лагеря, продолжительность отпуска может составлять до 42 календарных дней. Сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста могут воспользоваться санаторно-курортным лечением в здравницах Кавказа, Геленджика и Подмосковья.

Вакансии размещены на официальном сайте Мострансавто в разделе «Вакансии». Консультацию по трудоустройству можно получить в Едином центре подбора персонала по короткому номеру *1795 или телефону +7 (903) 161-92-91.