Студенты из Ногинска приняли участие во всероссийском кулинарном конкурсе

10 ноября студенты Ногинского колледжа приняли участие в творческом конкурсе профессионального мастерства «Борщ — карта России глазами студентов 2026». Это был настоящий экзамен на зрелость, где вкус, техника и командный дух решают все.

Блюдо студентов из Богородского округа — «Борщ с пампушками» — попало на дегустацию к знаменитому шеф-повару Константину Ивлеву, чье мнение и слово в ресторанной индустрии обладают большим весом. Для студентов это был не просто конкурс, а серьезное испытание и редкая возможность услышать честную оценку от мастера высочайшего класса.

Константин Ивлев отметил сразу несколько сильных сторон работы ребят: безупречное соблюдение технологии; тонкое чувство специй и умение работать с вкусовыми оттенками; и самое главное — слаженность команды.

«У этих ребят золотые руки и правильное отношение к профессии. То, как они держат нож и чувствуют продукт, — это уже готовый уровень хорошего ресторанного повара!». — подытожил ресторатор.

Участие в конкурсе такого уровня стало для студентов бесценным опытом, а полученная высокая оценка — мощной мотивацией двигаться дальше, оттачивать мастерство и ставить новые цели.