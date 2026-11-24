В селе Верхнее Мячково на улице Дачной строят новые газовые сети. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Строительно-монтажные работы ведутся открытым, траншейным способом и методом горизонтально-направленного бурения: он сохранит целостность дорожного покрытия. Около трех километров газовых сетей низкого и среднего давления на Дачной уже уложены. Впереди — строительство газопроводов протяженностью около 2,5 километра и монтаж газорегуляторных пунктов.

Новая газораспределительная сеть создаст технический потенциал для газификации не менее 70 индивидуальных жилых строений населенного пункта. В рамках президентского проекта газопроводы к границам земельных участков заявителей подведут бесплатно.

Газификация дома по президентской программе возможна, если земельный участок и индивидуальное жилое строение зарегистрированы. Заявку можно подать на портале Единого оператора газификации и через личный кабинет клиента АО «Мособлгаз».