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    Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья 13 ноября

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    На большей части территории Московской области 13 ноября ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    В Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах прогнозируется первый класс пожарной опасности. В четверг и пятницу, 14 и 15 ноября, на всей территории региона также ожидается первый класс.

    В ближайшие дни температура будет +1… +4 градуса, ночью от +2 до +6 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и дожди.

    В случае обнаружения возгорания в ведомстве просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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