Более 14 тысяч семей Подмосковья получат выплаты к годовщинам брака в 2027 году

В Подмосковье в 2027 году планируют направить более 79 миллионов рублей на единовременные выплаты супругам, отмечающим юбилеи совместной жизни. Получателями пособия смогут стать свыше 14 тысяч семей, проживших в браке не менее 50 лет, сообщили в Мособлдуме.

"Люди, которые пронесли свою любовь через долгие годы, достойны уважения. Это невероятный труд, и мы гордимся ими, ведь такие семьи – живой пример для молодого поколения, хранители традиций. За пять лет – с 2021 по 2025 год – выплату получили почти 63 тысячи семей», – сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Денежную поддержку предоставляют к 50, 55, 60, 65 и 70 годам супружества, а также последующим юбилеям. Размер пособия зависит от продолжительности брака: за золотую свадьбу положено пять тысяч рублей, а за 70 и более лет совместной жизни — девять тысяч рублей.

Для оформления выплаты одному из супругов необходимо обратиться в течение года после юбилейной даты. Заявление принимают через региональный портал госуслуг.

Если семья уже получала такое пособие, повторно подавать документы не потребуется. Сведения о супругах сохраняются в информационной системе, поэтому к следующему юбилею деньги перечислят автоматически.