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    Более 14 тысяч семей Подмосковья получат выплаты к годовщинам брака в 2027 году

    Сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: Сгенерировано с помощью ИИ

    В Подмосковье в 2027 году планируют направить более 79 миллионов рублей на единовременные выплаты супругам, отмечающим юбилеи совместной жизни. Получателями пособия смогут стать свыше 14 тысяч семей, проживших в браке не менее 50 лет, сообщили в Мособлдуме.

    "Люди, которые пронесли свою любовь через долгие годы, достойны уважения. Это невероятный труд, и мы гордимся ими, ведь такие семьи – живой пример для молодого поколения, хранители традиций. За пять лет – с 2021 по 2025 год – выплату получили почти 63 тысячи семей», – сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

    Денежную поддержку предоставляют к 50, 55, 60, 65 и 70 годам супружества, а также последующим юбилеям. Размер пособия зависит от продолжительности брака: за золотую свадьбу положено пять тысяч рублей, а за 70 и более лет совместной жизни — девять тысяч рублей.

    Для оформления выплаты одному из супругов необходимо обратиться в течение года после юбилейной даты. Заявление принимают через региональный портал госуслуг.

    Если семья уже получала такое пособие, повторно подавать документы не потребуется. Сведения о супругах сохраняются в информационной системе, поэтому к следующему юбилею деньги перечислят автоматически.

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    Silas Stein/dpa/Global Look Press

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    Более 40 российских пар получили по 150 тысяч рублей за долгий брак

    В 26 регионах России супругам начали платить за семейное долголетие

    Silas Stein/dpa/Global Look Press