Пожилую женщину с поражением сосудов ноги спасли в больнице в Долгопрудном

Врачи Долгопрудненской клинической больницы спасли ногу 72-летней пациентке, которой из-за тяжелого поражения сосудов угрожала ампутация. В конце октября специалисты провели сложную гибридную операцию, объединившую два метода сосудистой хирургии, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Женщина обратилась за медицинской помощью с сильными болями в левой ноге, возникавшими даже при небольшой нагрузке. На стопе уже появился участок омертвевших тканей. Обследование выявило полную закупорку подвздошных артерий слева и серьезное поражение бедренной артерии. Без срочного лечения пациентке грозила гангрена.

Из-за обширного поражения сосудов стандартное малоинвазивное вмешательство не подходило, а открытая операция потребовала бы больших разрезов на животе и бедре. Поэтому хирурги выбрали комбинированный подход.

Сначала через небольшой разрез на бедре врачи удалили тромбы и атеросклеротические бляшки, восстановив поврежденную артерию. Затем через прокол на предплечье установили стент в подвздошную артерию.

В результате кровоснабжение ноги удалось полностью восстановить, а угрозу ампутации — устранить. После лечения пациентку выписали в удовлетворительном состоянии для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Медики напоминают, что боль при ходьбе, онемение и ощущение холода в стопах могут указывать на нарушения кровообращения. При появлении таких симптомов важно своевременно обратиться к врачу.