Стадион «Строитель» в Балашихе отремонтируют в 2027 году

Основной объем работ сосредоточен на возведении инфраструктуры. Специалисты устраивают монолитные конструкции большой трибуны, одновременно закладывая основания для малой трибуны и административного корпуса. До конца осени эти здания планируют довести до этапа, когда можно будет переходить к внутренним работам.

На основном футбольном поле специалисты формируют основание для искусственного покрытия. До наступления зимы его отсыплют щебнем, а укладку искусственного газона запланировали на весну.

Площадь спортивного объекта превышает 17 тысяч квадратных метров. После завершения ремонта здесь появятся большое и малое футбольные поля, площадки для хоккея, тенниса, баскетбола и гимнастики. В административном здании предусмотрен тренажерный зал.

Сейчас на стройплощадке задействованы 16 специалистов и пять единиц техники. Завершить капитальный ремонт рассчитывают в ноябре 2027 года.