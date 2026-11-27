Минтранс Подмосковья сообщил о 8 баллах пробок вечером 27 ноября
Вечером 27 ноября загруженность дорог Московской области достигла 8 баллов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Основные затруднения движения в сторону области наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.