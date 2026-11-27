27 ноября специалисты ресурсоснабжающих организаций провели работы по 10 адресам в Химках. Коммунальщики восстановили и обеспечили стабильную подачу тепла и горячей воды в 24 жилых дома.

На улицах Лавочкина и Железнодорожной устраняют повреждения на трубопроводе горячего водоснабжения. На улице Панфилова проводят работы на трубопроводе центрального отопления. Кроме того, наладку системы отопления ведут на улицах Микояна, Марии Рубцовой, Родионова, а также на Юбилейном и Ленинском проспектах.

По поручению главы Химок Инны Федотовой ежедневно работает штаб по вопросам жилищно-коммунальных услуг, где рассматриваются вопросы по отоплению. Под руководством главы и ее заместителя по вопросам ЖКХ Юрия Андреева ежедневно выявляются адреса, где необходимо обеспечить контроль и принять соответствующие меры, а также рассматриваются отдельные обращения жителей.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обратиться в свою управляющую компанию или в контакт-центр «ТСК Мосэнерго» по телефону: +7 495 225-14-33, доб. 2.