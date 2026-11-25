Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провел еженедельное оперативное совещание. На встрече обсудили ряд вопросов, рассмотренных на ВКС с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Одной из тем повестки стало содержание контейнерных площадок. В этом году в населенных пунктах округа благоустроили семь новых асфальтированных подъездов к этим объектам.

«Работу по наведению порядка продолжаем, ведем борьбу с навалами и незаконными сбросами. Региональный оператор и управляющие организации работают по графику, держу вопрос на контроле», — отметил Алексей Малкин.

Парки Воскресенска завершают праздничное оформление, а 1 декабря торжественно откроют зимний сезон. Для жителей и гостей округа подготовлена насыщенная программа — от мастер-классов до арт-фестиваля «Чудные елки».

С наступлением холодов на берегах водоемов размещены предупреждающие аншлаги о запрете выхода на тонкий лед, организовано патрулирование и профилактические занятия с детьми. Усилен контроль за пожарной безопасностью. Для беспрепятственного проезда спецтехники во дворах МКД нанесена специальная разметка, где парковка запрещена.

На совещании обсудили также темы, которые волнуют жителей Воскресенска Вопросы, требующие оперативного вмешательства, решаются в приоритетном порядке.