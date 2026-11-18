Представители администрации городского округа Мытищи провели встречу с жителями одного из самых густонаселенных микрорайонов округа в жилом комплексе «Новое Медведково». К обсуждению также присоединились депутаты, представители ресурсоснабжающих организаций и Общественной палаты.

Среди наиболее частых обращений оказались вопросы земельных отношений, состояния дорог, капитального ремонта и содержания многоквартирных домов. Жители также интересовались работой управляющих компаний и установкой контейнерной площадки.

Горожанам постарались дать подробные разъяснения по каждому вопросу и обозначить возможные пути решения проблем. Обращения, которые требуют дополнительной проработки, передали профильным специалистам и взяли на контроль.

«Выездные администрации» позволяют жителям напрямую обратиться к представителям различных ведомств, получить ответы на актуальные вопросы и обсудить проблемы своего микрорайона. Подобные встречи в Мытищах проходят на регулярной основе.