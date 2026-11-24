В городском округе Кашира работники поисково-спасательного поста 220-й части «Мособлпожспаса» спасли котенка, провалившегося в колодец отопительного коллектора. Об этом сообщил старший смены Владимир Толстиков.

По его словам, в единую службу экстренных вызовов по номеру 112 обратилась женщина с детьми. Проходя мимо, они услышали жалобное мяуканье из приоткрытой крышки колодца и вызвали спасателей, так как самостоятельно помочь животному не могли.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы спустились по лестнице вниз, взяли котенка на руки и подняли наверх. При осмотре видимых повреждений у хвостатого пленника не обнаружили, помощь ветврача ему не требовалась», — рассказал Толстиков.

Женщина с детьми решила приютить котенка. Спасателей она поблагодарила за чуткость и оперативную помощь.