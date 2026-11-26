Центральная пригородная пассажирская компания расширяет зону действия мобильного приложения «Скороход» на Ярославском направлении. Сервис, который автоматически определяет станции начала и завершения поездки, станет доступен еще более чем на 50 станциях, сообщили в ЦППК.

Обновленная версия приложения выйдет в начале декабря.

Оборудование уже смонтировали на десяти станциях ответвления до Фрязево: Подлипки-Дачные, Болшево, Валентиновка, Загорянская, Соколовская, Воронок, Щелково, Гагаринская, Чкаловская и Бахчиванджи. Сейчас специалисты проводят его наладку. В дальнейшем сервис охватит маршруты до Фрязино, Красноармейска и станции основного хода.

«Благодаря обратной связи мы видим, где „Скороход“ востребован в большей степени, и внедряем его в первую очередь на конкретных станциях. В начале следующего года к сервису уже будет подключено в общей сложности более 60 станций — все Ярославское направление вплоть до Александрова, Фрязино, Красноармейска и Фрязево», — отметил заместитель генерального директора по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.

Для использования сервиса достаточно скачать приложение и зарегистрироваться. Перед отправлением пассажиры могут оформить дополнительные услуги, включая провоз багажа, велосипеда или домашнего животного. Стоимость проезда рассчитывается автоматически с учетом фактически пройденного маршрута.