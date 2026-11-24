Авторские елочные игрушки, праздничный декор, аксессуары ручной работы и фермерскую продукцию представили на ярмарке «100% Подмосковье: Скоро зима» в Химках. О площадке, объединившей ремесленников и производителей из разных уголков Московской области, рассказали в сюжете 360.ru.

Среди необычных новогодних подарков — украшения из ваты и бумажной лозы. Из скрученных и окрашенных газетных трубочек мастера создают легкие и небьющиеся елочные игрушки.

Также в ассортименте ярмарки были сумки из бусин, бисерные украшения и изделия из кожи с авторской росписью.

«Почему именно роспись кожи? Потому что, как я уже говорила, это изделие, которое с нами каждый день. То есть это не картина, которая красива, но висит на стене, да? Это то, что вот ты достал паспорт и вот — радостная эмоция получена», — рассказала индивидуальный предприниматель Алла Нетужилкина, которая украшает оригинальными рисунками обложки для документов, кошельки и чехлы.

Свою продукцию на ярмарке представили и местные производители натуральных продуктов питания. Посетители могли приобрести пастилу, сладкие пасты и масла из семян пищевой конопли.

Проект «100% Подмосковье» реализует региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки совместно с центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».