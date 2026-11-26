На экскурсию в парк «Подольский троллейбус» приехали 16 учеников школы № 33 — участники отряда юных инспекторов движения. Ребятам показали разные устройства и оборудование троллейбуса, разрешили посидеть за рулем, а еще прокатили на машине по территории парка.

Отдельная часть встречи была посвящена безопасности. Школьникам напомнили об опасности зацепинга и других нарушений, которые могут привести к серьезным последствиям. Речь шла не только о риске для самих подростков, но и об угрозе для пассажиров.

Организаторы отмечают: не все дети регулярно пользуются общественным транспортом. Многие передвигаются с родителями на автомобилях и могут просто не знать, как правильно вести себя в салоне — например, при посадке или выходе. Поэтому такие экскурсии проводят и для других школьников Подольска.

Теперь новые знания ребята смогут использовать не только в повседневной жизни, но и в своей просветительской работе. Ведь задача юных инспекторов — помогать сверстникам лучше ориентироваться в дорожной обстановке и помнить о безопасности.