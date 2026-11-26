В Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа начался демонтаж аварийного многоквартирного дома № 11 на улице Строителей. Освободить территорию от ветхого здания планируют до конца 2026 года, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Двухэтажный деревянный дом площадью более 845 квадратных метров возвели в 1938 году. Из-за ухудшения состояния конструкций здание признали непригодным для дальнейшего проживания. Жильцов 17 квартир переселили в рамках региональной госпрограммы.

В Краснозаводске также сносят аварийный дом № 5 в Больничном переулке, из которого ранее расселили жильцов 16 квартир.

Как сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры, из 425 выявленных в Сергиево-Посадском округе проблемных объектов 316 уже демонтировали, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства. Таким образом, работы выполнены в отношении 74% объектов.