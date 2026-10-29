Жительница Подмосковья Фролова стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров

С 16 по 27 октября в Черногории проходил юниорский чемпионат мира по боксу. Российская сборная, в составе которой выступали 20 спортсменов, заняла первое место в общекомандном зачете, получив пять золотых и пять серебряных медалей, сообщили в РИАМО.

Одной из главных звезд турнира стала Екатерина Фролова из Одинцова. Для спортсменки это уже второй мировой чемпионат, где она вновь подтвердила статус абсолютной чемпионки в весовой категории до 80 килограммов.

К этому триумфу Екатерину подготовили наставник Антон Колбунов и легендарная Софья Очигава — чемпионка мира и Европы, финалистка Олимпийских игр.

«Атмосфера на чемпионате была отличная. Приехали 69 стран-делегаций. Это был наверное самый массовый чемпионат мира за последнее время, в котором мы выступали», — рассказал тренер сборной России по боксу Антон Колбунов.

Фролова — воспитанница Федерации бокса Одинцовского округа. Ее руководитель Григорий Агабекян вспоминает, как десять лет назад, когда девочке было восемь лет, она впервые пришла в секцию.

«Талантливая спортсменка была всегда, отличалась своей техникой, очень хорошо работала. Федерация Одинцовского округа, наш тренерский состав провели большую подготовительную работу и привели к победе нашу спортсменку», — добавил Григорий Агабекян, президент Федерации бокса Одинцовского городского округа.

Впереди у Екатерины лишь короткий отдых: профессиональный бокс требует постоянной работы. Тренеры уверены, что у спортсменки есть все шансы привезти золотую медаль с Олимпиады в Россию.

«Катя очень талантливая спортсменка, уже не раз это доказывала. <...> Она очень упорная, знает чего хочет и достигает новых высот», — отметила Софья Очигава.