Педагоги из Богородского округа стали победителями всероссийского конкурса

9 ноября стали известны результаты всероссийского конкурса для педагогов «Цифровой старт с УБ ЦОК: 3 шага к успеху» проекта «Учитель, вперед!». Три педагога из Богородского округа стали призерами.

Ольга Филимонова прошла путь от участника до победителя и завоевала золотую награду в индивидуальном зачете. Ее работа показала, как цифровые инструменты могут органично дополнять традиционный урок и помогать ученикам лучше усваивать материал.

Татьяна Клименкова стала бронзовым призером в индивидуальной номинации. Ее подход к интеграции цифрового контента — пример вдумчивой и системной работы, где технологии служат образовательным целям, а не становятся самоцелью.

Елена Дролюк успешно защитила свой проект и вошла в число участников всероссийского финала. Это не просто признание профессионализма, но и возможность представить свой опыт на самой широкой площадке, обменяться идеями с коллегами со всей страны и привнести в школу новые практики.

Проект помогает учителям внедрять готовые цифровые уроки из Универсальной библиотеки цифрового образовательного контента (УБ ЦОК) в учебный процесс и тем самым делать занятия современнее, нагляднее и эффективнее.