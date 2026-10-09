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    Минтранс Подмосковья напомнил о правилах перевозки животных в автобусах

    Фото: Мострансавто

    В автобусах Мострансавто небольших домашних животных можно перевозить бесплатно, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    Кошек, собак декоративных пород и птиц разрешается провозить без платы. Маленьких собак можно держать на руках, а кошек и птиц необходимо размещать в специальных переносках. Сумма длины, ширины и высоты переноски не должна превышать 120 см. Для собак средних и крупных пород действуют отдельные требования: их перевозят в намордниках и на коротких поводках, провоз оплачивается по тарифам для ручной клади.

    «Комфорт в общественном транспорте складывается из простых вещей. Когда владелец животного заранее готовит переноску или намордник, поездка проходит спокойно для всех. Такая предусмотрительность делает дорогу комфортнее для каждого пассажира», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    В городском сообщении стоимость провоза составляет 73 рубля. На пригородных маршрутах тариф зависит от расстояния поездки: 73 рубля — до 25 км включительно, 146 рублей — свыше 25 до 50 км включительно и 219 рублей — свыше 50 км.

    Собак-поводырей, сопровождающих пассажиров с нарушениями зрения, перевозят бесплатно. Животное должно находиться в наморднике, на поводке и иметь специальный опознавательный знак.

    Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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