Юные моряки из Дмитровского округа выступили на всероссийских соревнованиях

Всероссийское морское многоборье «Вместе за Россию и флот!» прошло на базе Косинского детского морского клуба на берегу Белого озера в Москве. На старт вышли 28 команд из 10 регионов России — 170 ребят в возрасте от восьми до 18 лет.

Участники соревновались в гребле на ялах, вязании морских узлов и интеллектуальной викторине. Экипажи мальчиков и девочек выступали в двух возрастных категориях.

Подмосковье представляли воспитанники Клуба юных моряков имени Максима Сафонова. Команда Дмитровского округа успешно прошла все три испытания, показав навыки, полученные на занятиях в клубе. Ребята были награждены грамотами.

«Морское дело учит дисциплине, ответственности за команду и умению работать вместе. Для наших ребят это еще и возможность проверить себя, встретиться со сверстниками из разных регионов и получить новый опыт, — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.