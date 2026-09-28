Вокальный конкурс дуэтов прошел в Наро-Фоминске

Каждый дуэт состоял из непрофессионального вокалиста и его наставника и представлял свой Дом или Дворец культуры. Участники исполняли эстрадные и народные песни, мелодии из кинофильмов и даже авторские произведения. Кто-то пел, а капелла, кто-то — под аккомпанемент инструментов и фонограмму. Перед жюри стояла непростая задача: из 15 конкурсантов выбрать один дуэт, который представит округ на следующем этапе.

В итоге победу в конкурсе одержал дуэт Юлии Балахонцевой и Оксаны Малининой из дома культуры и спорта «Восток» в поселке Васильчиново. Они исполнили композицию «Воин с глазами ангела», посвященную защитникам Отечества на передовой и погибшим героям. Юлия Балахонцева хорошо известна в Наро-Фоминском округе как артистка с мощным вокалом и яркой харизмой. А методист и хореограф Оксана Малинина впервые вышла на сцену в качестве вокалистки.

«Несмотря на то, что практически каждый номер и каждый дуэт достоин, мы не спорили. Решение единогласное», — отметил глава жюри Андрей Лощаков, председатель Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью.

Финал конкурса состоится весной 2027 года.