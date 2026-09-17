Волонтеры в Лобне прошли обучение перед выборами

Занятие с добровольцами, которые будут помогать в организации Единого дня голосования, прошло в Лобне 14 сентября. На встрече разобрали типичные сценарии ситуаций и отработали их на практике.

Волонтерам предстоит ответственная работа на избирательных участках. Они будут встречать гостей, подсказывать, где находится тот или иной участок, кабины для голосования, информационные стенды и другие важные точки. Кроме того, активисты будут рассказывать о порядке голосования, сроках и доступных форматах.

Особое внимание на занятии уделили этике общения. Волонтерам объяснили, как вести себя в стрессовых ситуациях, как вежливо и спокойно отвечать на вопросы.

Выборы депутатов Государственной думы, Московской областной думы и совета депутатов городского округа пройдут в Лобне с 18 по 20 сентября. Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте ЦИК России или в личном кабинете на портале Госуслуг.