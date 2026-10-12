Педиатр из Домодедова Соловьева объяснила, как вводить прикорм младенцу

В Растуновской поликлинике Домодедовской больницы начала принимать педиатр Марина Соловьева. За 32 года практики она накопила опыт в диагностике детских инфекций и профилактике хронических заболеваний. Врач также поделилась с родителями рекомендациями по введению прикорма и формированию здоровых пищевых привычек у малышей.

По словам Марины Соловьевой, в первый год жизни ребенок постепенно знакомится с новыми вкусами, поэтому не стоит превращать кормление в борьбу за каждую ложку. Грудное молоко или детская смесь в этот период по-прежнему остаются основой питания.

Новые продукты врач советует предлагать постепенно, вводя по одному в неделю. Такой подход помогает родителям заметить возможную реакцию организма на незнакомую пищу. Кроме того, педиатр рекомендует не включать мультфильмы во время кормления: без отвлекающих факторов ребенку проще ориентироваться на собственные ощущения голода и сытости.

Если ребенок отказывается от определенного продукта, настаивать не нужно. По рекомендации специалиста, лучше спокойно убрать тарелку и предложить блюдо в другой раз. Вкусовые предпочтения формируются со временем, поэтому отказ от еды не должен становиться поводом для давления.

Марина Соловьева также подчеркивает важность профилактики заболеваний. По ее мнению, индивидуальный подход к маленьким пациентам, своевременная вакцинация и сбалансированное питание помогают поддерживать здоровье ребенка и создавать основу для его дальнейшего развития.