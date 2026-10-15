Акция помощи бездомным животным прошла в Наро-Фоминске
Ежегодная благотворительная акция «Дай лапу» движения «Волонтеры Подмосковья» стартовала в регионе. Основной площадкой в Наро-Фоминске стал Центр помощи бездомным животным «Беригиня».
Черно-белая красавица — дворняжка Николь — попала в центр благодаря счастливой случайности. Но прежде натерпелась и пережила много боли и жестокости. Подобным образом сюда попадает большинство постояльцев. Более 300 животных окружают круглосуточным вниманием в «Беригине». Среди них — собаки и кошки, включая питомцев участников СВО, козы, овцы, гуси, ослик Михаил, конь Нафаня и свинка Сьюзи.
Активные помощники — волонтеры из Молодежного комплексного центра Наро-Фоминска — привезли корм для животных. Для большинства ребят, среди которых и Тимур Ишмаметов, — это первый подобный опыт.
«Впервые сегодня в этом центре, очень все нравится, собачки такие милые, классные, да и атмосфера здесь — позитивная и заботливая. Все люди прямо горят своим делом, желанием помогать животным», — поделился Тимур Ишмаметов.
Стартовать акции вместе с местными волонтерами помогла певица, музыкальный эксперт, член общественной палаты Московской области Ольга Бурлуцкая.
Помочь центру можно по-разному: не обязательно забирать животное домой — можно стать его опекуном, поддерживать адресно и получать в ответ фото- и видеоприветы. Ведь иногда достаточно просто знать, что о тебе кто-то помнит и заботится.