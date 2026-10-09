Дом на Комсомольской улице капитально отремонтируют в Ногинске

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ногинске продолжается капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 84 на улице Комсомольской. Работы ведутся по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

На объекте задействована вся необходимая техника. Строители уже выполнили значительный объем работ. Демонтаж старого кровельного покрытия практически завершен — этот трудоемкий этап остался позади. Активно формируется защитный слой, значительная часть кровли утеплена, что повысит энергоэффективность дома и поможет лучше сохранять тепло в квартирах. Кроме того, начаты работы по устройству армирующей стяжки, которая отвечает за прочность и долговечность всей конструкции.

Прямо сейчас строители работают на двух участках одновременно: в районе крайнего подъезда завершается демонтаж старого покрытия, а параллельно формируется армирующая стяжка.

Главная цель ремонта — сделать кровлю по-настоящему надежной, чтобы навсегда забыть о протечках и существенно улучшить эксплуатационные характеристики дома. Работы идут в соответствии с графиком, их качество контролируют профильные службы. Завершение капитального ремонта запланировано в установленные сроки.