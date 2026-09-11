Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на спартакиаде по маунтинбайку

Спортсмены из Подмосковья поднялись на вторую и третью ступени пьедестала в финале всероссийских соревнований по маунтинбайку. Об итогах выступления в дисциплине «кросс-кантри» рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Финал II летней Спартакиады народов России прошел в городе Миасс в Челябинской области. Серебряную награду в мужской категории выиграл Ярослав Шведов из Химок. Бронзовым призером стал Даниил Осипов из Одинцова. Победу в мужском зачете одержал представитель Удмуртии.

Спартакиада объединяет сильнейших атлетов страны и входит в число крупнейших комплексных турниров года. Соревнования по велоспорту-маунтинбайку проводились в рамках реализации государственной программы «Спорт России».

Стоит отметить, что для Ярослава Шведова этот сезон складывается успешно: в августе 2026 года он уже становился серебряным призером чемпионата России по МТБ в Екатеринбурге на короткой дистанции кросс-кантри.