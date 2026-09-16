Почти 9 тысяч светоотражателей установили на дорогах Подмосковья по нацпроекту

Специалисты «Мосавтодора» завершили установку 8,8 тысячи светоотражающих катафотов на региональных дорогах Подмосковья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

Светоотражающие элементы смонтировали в шахматном порядке на осевой линии 111 участков дорог в 18 округах.

«Светоотражающие элементы смонтировали на осевой линии дорог в шахматном порядке, чтобы повысить видимость для водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов, где имеются опасные повороты, в том числе на местах, где ранее произошли ДТП с летальным исходом», — пояснил Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили в Шатуре (более 2400 катафотов на 34 участках), Чехове (758 на 13 участках) и Балашихе (708 на восьми участках Восточного шоссе).

Дополнительные катафоты появились у деревни Новая (округ Шатура), между деревнями Алферово и Гришино (Чехов), а также в населенных пунктах Аксенчиково, Венюково и Покров.

В Луховицах оборудование установили у поселка Красная Пойма, в Сергиево-Посадском округе — возле деревни Подушкино, в Талдомском округе — на подъезде к Вербилкам, в Домодедове — у деревни Ляхово. Также оборудовали участки на Обходе Высоковска в Клину и Наро-Фоминском шоссе.

В ведомстве отметили, что за прошлый год на региональных трассах региона разместили порядка 13 тысяч таких элементов.